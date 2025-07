Criança e homem são libertados de cárcere privado na zona leste de São Paulo Homem liberta filha e jovem; automutilação foi contida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h24 ) twitter

Criança e homem são libertados de cárcere privado na zona leste de São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, um homem libertou uma criança de quatro anos e um jovem em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, após mantê-los reféns. O sequestro ocorreu devido à insatisfação do autor com o término de seu relacionamento com a mãe da criança.

Os policiais chegaram ao local por volta das 5h, iniciando uma negociação que durou mais de duas horas. No período, o sequestrador exigia receber cigarros. liberação dos reféns. A menina foi libertada primeiro, seguida pelo jovem.

Após a liberação dos reféns, o homem começou a se automutilar com uma faca. A equipe policial interveio rapidamente para impedir danos mais graves ao sequestrador, que foi socorrido sob custódia. Graças à ação eficaz da polícia, as vidas dos envolvidos foram preservadas.

Assista ao vídeo - Criança e homem são libertados de cárcere privado na zona leste de São Paulo

