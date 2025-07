Criminosos armados invadem mansão no Morumbi, São Paulo Quadrilha foge após ser surpreendida por alarme; polícia investiga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos armados com fuzis invadem mansão no Morumbi, São Paulo

Um grupo de criminosos armados com fuzis tentou invadir uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles planejaram a ação usando uma obra na casa vizinha como rota de entrada. No entanto, o alarme da residência foi acionado, alertando o sistema de segurança.

A polícia chegou rapidamente ao local, mas os criminosos fugiram em direção à comunidade de Paraisópolis após trocarem tiros com os agentes. Durante a fuga, abandonaram um carro roubado e deixaram cair alguns objetos na casa em obras. Os proprietários estavam fora do país e foram informados pela polícia. A suspeita é de que o grupo seja especializado em assaltos a residências de luxo.

Assista ao vídeo - Criminosos armados com fuzis invadem mansão no Morumbi, São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!