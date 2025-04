Criminosos assaltam motorista de aplicativo e passageiros em São Paulo Assaltantes surpreendem vítimas na zona oeste da capital paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h40 ) twitter

Bandidos agem rapidamente e assaltam motorista de aplicativo e passageiros em SP

Três assaltantes realizaram um roubo a um motorista de aplicativo e seus passageiros na zona oeste de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança na região do Rio Pequeno. Dois dos criminosos chegaram em uma moto, enquanto o garupa anunciou o assalto ao motorista e o piloto abordou um idoso que passava pela avenida.

Em seguida, um terceiro assaltante chegou em outra moto e se dirigiu ao casal de passageiros, subtraindo celulares e documentos. A polícia ainda não conseguiu capturar os suspeitos, mas conta com as imagens das câmeras de segurança para auxiliar nas investigações. A Secretaria de Segurança Pública informou que outras pessoas na mesma área foram vítimas de crimes semelhantes no mesmo dia.

