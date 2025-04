Criminosos exigem resgate para devolver retroescavadeiras furtadas em Guarulhos Equipamentos de terraplanagem são essenciais para serviços Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 12h56 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h56 ) twitter

Bandidos pedem resgate para devolver retroescavadeiras roubadas de empresa em Guarulhos (SP)

Criminosos furtaram duas retroescavadeiras de uma empresa de terraplanagem em Guarulhos e exigiram resgate para a devolução dos equipamentos.

O proprietário, Cléo Egídio, registrou as negociações e recebeu vídeos das máquinas em locais desconhecidos. As retroescavadeiras são essenciais para serviços prestados à prefeitura da cidade.

Após o furto, os ladrões substituíram o cadeado do local para evitar que a ausência das máquinas fosse notada. Cléo, que reside na mesma rua, foi surpreendido ao perceber o desaparecimento dos veículos. Os rastreadores das máquinas foram removidos e abandonados no local.

Os criminosos exigiram R$ 30 mil pelo resgate, solicitando parte do pagamento antecipadamente. Cléo, que depende dos equipamentos para manter sua equipe, busca apoio da população para localizar as retroescavadeiras. As autoridades estão investigando o caso com base nas imagens e informações fornecidas.

Bandidos pedem resgate para devolver retroescavadeiras roubadas de empresa em Guarulhos (SP)

