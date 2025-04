Criminosos furtam apartamento durante o dia na zona sul de São Paulo Polícia investiga furto de televisão e outros objetos no Ipiranga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h53 ) twitter

Bandidos bem vestidos invadem apartamento e saem carregando televisão na zona sul de São Paulo

Dois criminosos invadiram um apartamento no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, furtando uma televisão e sacolas com objetos pessoais enquanto o proprietário estava fora trabalhando. Os ladrões agiram calmamente, carregando os itens pela rua à vista de todos.

A polícia investiga o caso após o registro do furto na delegacia local. Os suspeitos estavam vestidos com camisas sociais e arrombaram a porta para entrar no imóvel. Imagens mostram os ladrões caminhando tranquilamente pela calçada após o crime.

