Defesa de motorista pede exumação de jovens atropeladas e mortas em São Caetano

Defesa de motorista pede exumação dos corpos de jovens atropeladas e mortas em São Caetano (SP)

O caso das amigas Isabelle Helena Lima Costa e Isabella Priel, atropeladas fatalmente em São Caetano do Sul, teve um novo desdobramento. Breno do Santo Sampaio, motorista envolvido no acidente e atualmente detido, teve sua defesa solicitando a exumação dos corpos das jovens.

O objetivo é realizar exames toxicológicos para verificar se elas consumiram substâncias que poderiam ter afetado seu julgamento ao atravessar a avenida.

A Justiça deve analisar o pedido na próxima semana. A solicitação gerou indignação entre os familiares das vítimas, que consideram a ação desrespeitosa. As investigações sobre o caso continuam em andamento.

Assista em vídeo - Defesa de motorista pede exumação dos corpos de jovens atropeladas e mortas em São Caetano (SP)

