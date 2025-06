Desaparecimento de representante comercial intriga polícia em São Paulo Robinson Lino Gonçalves sumiu após deixar supervisora em hotel; carro foi achado em rodovia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h20 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h20 ) twitter

Representante comercial desaparece após deixar chefe em hotel no interior de São Paulo

O representante comercial Robson Lino Gonçalves desapareceu após deixar uma supervisora em um hotel no interior de São Paulo. Câmeras de segurança capturaram seus últimos movimentos em um bar com a mulher. Ele foi visto pela última vez na rodovia Atílio Balbo, em Sertãozinho, antes de seu carro ser encontrado abandonado na rodovia Carlos Tonani, em Barrinha.

O trajeto entre o pedágio de Sertãozinho e o local onde o veículo foi deixado normalmente leva cerca de meia hora, mas Robson demorou uma hora e dez minutos. A polícia investiga o motivo desse tempo adicional. Não há sinais de violência ou roubo, apesar do carro estar inutilizável.

A mãe de Robson se lembra do último contato que teve com ele e mantém a esperança de encontrá-lo. “Estou sofrendo lá, o irmão sofrendo, o pai, as tias, o primo, todo mundo sofrendo”, disse ela. A polícia continua as investigações sem descartar a possibilidade de desaparecimento voluntário, agressão ou homicídio. Informações do público são consideradas cruciais para ajudar a resolver o caso.

