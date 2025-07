Diadema adquire drones para dispersar bailes funk com gás lacrimogêneo Drones serão usados pela Guarda Civil Municipal para controlar aglomerações Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h17 ) twitter

Prefeitura de Diadema adquire drones para dispersar aglomerações em bailes funk

A cidade de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, comprou drones para uso pela Guarda Civil Municipal com o objetivo de dispersar aglomerações em bailes funk. Cada drone custou R$ 345 mil, com um adicional de R$ 20 mil pela munição. A aquisição foi feita sem licitação e divulgada no portal da transparência do município.

Os drones foram adquiridos de uma empresa especializada em tecnologias não letais e têm a capacidade de lançar gás lacrimogêneo, aumentando a segurança dos agentes durante as operações. Essa tecnologia visa fortalecer o policiamento preventivo da Guarda Civil Municipal.

A emissora RECORD solicitou esclarecimentos à prefeitura de Diadema sobre a ausência de licitação na compra dos drones e aguarda uma resposta para informar seus espectadores sobre essa aquisição específica.

Assista ao vídeo - Prefeitura de Diadema adquire drones para dispersar aglomerações em bailes funk

