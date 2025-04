Digitais em carro indicam que policial atropelado em shopping de SP foi morto por vingança Impressões digitais ligam irmão de jovem morto ao carro usado no crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h29 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h29 ) twitter

Digitais em carro reforçam suspeita de que policial atropelado em SP foi morto por vingança

O policial aposentado Abel Siqueira foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. A investigação sugere vingança como motivo, já que impressões digitais do irmão de Luan Henrique Bonifácio foram encontradas no carro utilizado no crime. Luan havia sido morto por Abel em uma briga de trânsito.

Imagens de segurança mostram o motorista esperando no estacionamento antes de atingir Abel duas vezes com o veículo. Após o crime, o carro foi abandonado a dois quilômetros do local e estava registrado no nome do pai de Luan. Durante buscas nas casas dos suspeitos, a polícia encontrou malas prontas para fuga e uma arma com numeração raspada.

A justiça decretou prisão temporária para o pai e o irmão de Luan, que ainda estão foragidos. A defesa dos suspeitos optou por não se manifestar sobre o caso.

