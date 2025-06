Dois acidentes com motociclistas complicam trânsito na Castello Branco, em SP Corpo de Bombeiros e concessionária atuam nos resgates Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h09 ) twitter

Dois acidentes com motociclistas complicam trânsito na Castello Branco, em SP

Na manhã desta quinta-feira, ocorreram dois acidentes envolvendo motociclistas na rodovia Castello Branco, em São Paulo. No primeiro acidente, um carro colidiu com uma moto e fugiu sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente para realizar os primeiros atendimentos à vítima. Cerca de 500 metros adiante, no sentido contrário da rodovia, um segundo acidente com motociclista foi registrado. As equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros trabalharam juntas para atender os feridos em ambos os casos. As vítimas foram levadas ao hospital e houve interdição parcial das faixas para facilitar o atendimento.

