Duplo homicídio em Pindamonhangaba: Mulher e ex-namorado mortos Suspeito do crime, José Rodrigo, foi detido em sua residência Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h54 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem ciumento para a namorada e o ex dela no interior de São Paulo

Maria Eduarda e seu ex-namorado, Felipe, foram vítimas de um ataque fatal em Pindamonhangaba, São Paulo. O principal suspeito do crime é José Rodrigo, atual namorado de Maria Eduarda.

O incidente foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram a perseguição noturna. Mesmo após ser baleada, Maria Eduarda conseguiu comunicar aos policiais o nome do agressor antes de falecer. Felipe foi encontrado morto em um campo de futebol nas proximidades.

José Rodrigo, que mantinha um relacionamento conturbado com Maria Eduarda, foi preso em sua casa após a revelação da identidade feita pela vítima.

Relatos indicam que Maria Eduarda planejava terminar o relacionamento devido ao comportamento agressivo de José Rodrigo, que comprou uma arma e intensificou as ameaças.

‌



A polícia está analisando os celulares dos envolvidos para esclarecer detalhes do caso. A mãe de Maria Eduarda expressou alívio com a prisão do suspeito.

Assista em vídeo - Homem ciumento para a namorada e o ex dela no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!