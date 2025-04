“É um pedaço de mim que tiraram”, diz pai de jovem que morreu atropelada em São Caetano Adolescentes foram atingidas quando atravessavam faixa de pedestres Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h44 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h44 ) twitter

Marcos Régis, pai de Isabela Priel, uma das jovens atropeladas em São Caetano do Sul, expressou sua dor pela perda trágica. Isabela e sua amiga Isabelle, ambas com apenas 18 anos, foram atingidas enquanto atravessavam uma avenida na faixa de pedestres. O acidente ocorreu perto da casa da família em uma área iluminada com limite de velocidade de 60 km/h.

Marcos afirmou que o veículo parecia estar acima do limite permitido e que o motorista não freou ao se aproximar das jovens. Ele descreveu Isabela como uma jovem cheia de vida, que havia acabado de concluir o ensino médio e planejava iniciar um curso técnico em enfermagem.

O motorista envolvido no acidente está prestando depoimento, mas não foi preso em flagrante. A defesa alega que ele não estava em alta velocidade, mas a família discorda dessa versão devido à força do impacto. A polícia continua investigando para determinar as responsabilidades pelo ocorrido.

Marcos enfatizou a necessidade urgente de justiça e destacou a imprudência no trânsito como um problema recorrente que precisa ser enfrentado.

