Empresário desaparecido em São Paulo pode ter sido vítima de emboscada Confissão de suspeito revela detalhes do crime, mas corpo ainda não foi encontrado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 11h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia acredita que empresário desaparecido em SP foi morto ao cair em emboscada

A polícia de São Paulo acredita que Francisco Nelson Carreira Filho, empresário desaparecido desde 16 de maio, tenha sido vítima de uma emboscada. Tadeu Almeida, um dos suspeitos, entregou-se às autoridades e confessou ter participado na ocultação do corpo, que ainda não foi localizado.

Nelson desapareceu após uma reunião em Cravinhos, no interior de São Paulo. Seu carro foi encontrado a aproximadamente um quilômetro de sua residência na zona norte da capital paulista. As investigações apontam para um casal, que chegou a demonstrar apoio à esposa de Nelson, como os principais responsáveis pelo planejamento do crime.

A polícia considera Nelson como morto e solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do casal ou do corpo entre em contato pelo telefone 181. As informações podem ser fornecidas de forma anônima e são essenciais para o avanço do caso.

Assista em vídeo - Polícia acredita que empresário desaparecido em SP foi morto ao cair em emboscada

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!