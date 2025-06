Empresário é morto a tiros ao voltar para casa em Itapevi Polícia investiga se crime foi tentativa de sequestro ou execução Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 10h54 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h54 ) twitter

Empresário é morto quando voltava para a casa na Grande São Paulo

O empresário Neverton de Almeida, de 40 anos, foi assassinado a tiros em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, quando retornava de uma barbearia. As autoridades investigam se o incidente foi uma tentativa de sequestro ou uma execução premeditada.

A vítima foi abordada por criminosos e pode ter reagido ao ataque, resultando nos disparos que o atingiram. A Polícia Civil encontrou manchas de sangue no local e está analisando o perfil do empresário para identificar possíveis motivações para o crime, considerando a hipótese de desavenças pessoais ou dívidas.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Assista em vídeo - Empresário é morto quando voltava para a casa na Grande São Paulo

