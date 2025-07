Empresário é morto em Porsche em Guarulhos; polícia investiga crime Investigadores analisam se crime foi execução ou latrocínio; motocicletas foram identificadas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h43 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h43 ) twitter

Motos usadas em execução de empresário em Guarulhos estavam em outro crime no mesmo dia

Rodrigo Junior da Silva Ponce, empresário de 35 anos, foi assassinado dentro de seu Porsche na Vila das Palmeiras, Guarulhos.

A polícia identificou três motocicletas envolvidas no crime, uma delas ligada a outro roubo no mesmo dia. Testemunhas relataram que suspeitos em motos emparelharam com o veículo e dispararam várias vezes.

Rodrigo era colecionador, atirador e caçador registrado e foi atingido por pelo menos seis disparos. Sua arma e uma corrente foram levadas. A polícia recolheu o celular, relógio e anéis para análise.

Os investigadores estão revisando imagens de câmeras de segurança para determinar se foi uma execução ou latrocínio.

‌



As motos tinham placas adulteradas e estavam registradas em São Paulo e Hortolândia. Apesar das buscas na região metropolitana e cidades vizinhas, ninguém foi preso ainda.

‌



