Empresário pode ter sido morto ao entrar em área restrita de Interlagos Investigação aponta para homicídio após discussão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h52 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Adalberto: polícia suspeita que empresário foi morto ao entrar em área restrita de Interlagos

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do empresário Adalberto Amarillo Jr., encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos. A principal hipótese é que ele tenha morrido após uma briga ao tentar acessar uma área restrita do local.

Conforme a investigação, Adalberto teria sido abordado por um segurança, resultando em uma discussão violenta. A causa da morte pode ter sido compressão torácica, possivelmente causada por alguém pressionando seu peito. A perícia descarta a possibilidade de acidente, pois o corpo não apresentava sinais de ter caminhado pela área de obras.

Itens pessoais do empresário foram encontrados com ele, mas o sangue no carro não parece estar relacionado ao crime. A esposa foi chamada para recuperar os pertences e tem recebido trotes sobre possíveis responsáveis pelo crime. A investigação continua com depoimentos adicionais e aguarda resultados de exames toxicológicos.

Assista ao vídeo - Caso Adalberto: polícia suspeita que empresário foi morto ao entrar em área restrita de Interlagos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!