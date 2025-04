Empresário que demitiu funcionária após ela reclamar de problemas de carro ganho em sorteio é preso pela PF Influenciador Rodrigo Morgado é alvo de operação contra tráfico de drogas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h45 ) twitter

Empresário que demitiu funcionária que ganhou carro em sorteio é preso por tráfico

Larissa Amaral, funcionária de um escritório de contabilidade em Santos, foi demitida após ganhar um SUV em um sorteio da empresa.

O veículo apresentou defeitos mecânicos como falta de óleo e luzes queimadas. Ao relatar os problemas ao chefe Rodrigo Morgado, Larissa foi dispensada por mensagem e o carro foi recuperado pela empresa sem aviso prévio.

O acordo inicial previa a transferência do carro para o nome de Larissa após um ano, mas devido às irregularidades detectadas durante a vistoria, essa transferência não ocorreu. Larissa gastou cerca de R$ 10 mil em reparos e impostos antes da empresa retirar o veículo sem notificação.

Rodrigo Morgado, empresário e influenciador digital, foi preso por envolvimento em tráfico de drogas. Larissa busca agora justiça através de ações trabalhistas e cíveis para reparação dos danos sofridos. Ela também expressa preocupação com as responsabilidades legais do veículo registrado em seu nome: “Eu não sei o que estão fazendo com ele e se acontecer alguma coisa, essas responsabilidades vão vir para cima de mim.”

