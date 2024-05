Entenda como família de jovem hospitalizado escapou do ‘golpe do medicamento’ Prima de Vinicius se atentou aos detalhes e percebeu rapidamente a ação criminosa do falso médico em São Paulo; confira a matéria

RESUMINDO A NOTÍCIA Falso médico tenta aplicar golpe em família de jovem hospitalizado;

Vinicius estava internado após inalar inseticida;

Golpista afirma que jovem precisaria tomar um remédio com urgência;

A prima de Vinicius, que já trabalhou em hospital, percebeu rapidamente a ação do criminoso.

Falso médico tenta aplicar golpe em família de jovem internado em São Paulo (SP) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã exibiu o caso de um falso médico que tentou aplicar um golpe na família de Vinicius Tavares, de 24 anos. O jovem foi internado em um hospital localizado na zona leste de São Paulo (SP) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral hemorrágico em decorrência da inalação de um inseticida.

O golpista afirmou para uma prima de Vinicius, que ele teria que tomar um medicamento com urgência. A mulher, que já trabalhou em hospital, percebeu rapidamente a ação criminosa.

Com o primo internado, Debora recebeu uma mensagem dizendo que Vinicius teve uma piora no quadro de saúde e precisava de um medicamento específico. O falso médico afirmou que naquela unidade hospitalar, o remédio não estava disponível e se ofereceu comprar diretamente com o fabricante por R$ 224.

“Meu telefone não está no cadastro hospitalar, e ele escreveu Vinicius errado e não colocou o sobrenome. Aí eu já me liguei que era golpe, por causa de todos esses itens que não bateram”, diz Debora Borboleta, dentista e prima de Vinicius.

Vinicius é autônomo, e no momento, está sem renda. A família do jovem chegou a criar uma rifa na internet para ajudar nas despesas do tratamento, e acreditam que essa arrecadação pode ter chamado a atenção do golpista.

“Essa rifa vendeu em menos de 48 horas, foi muito rápido. Todo mundo ajudando, e acho que isso fez despertar esse golpe nessa pessoa, porque ela viu que foi rápido”, diz Debora.

Abalados, os familiares de Vinicius ainda não acreditam que houve uma tentativa de golpe nesse momento de vulnerabilidade emocional.

“Esse tipo de golpe é muito comum, e é praticado por verdadeiras quadrilhas, que muitas das vezes tem o envolvimento de pessoas dentro da própria estrutura hospitalar”, diz Rafael Paiva, advogado criminalista.

O jovem está internado há oito dias e não tem previsão para alta.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.