Balanço Geral Manhã |Do R7

‘Estou com medo de sair de casa’, desabafa vítima de importunação sexual Abusador está preso após ter tocado as partes íntimas de mulher em Cidade Satélite Santa Bárbara (SP)

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem é agredido após tocar nas partes íntimas de mulheres;

O criminoso foi acusado de importunação sexual;

Ao menos, duas mulheres foram atacadas pelo assediador;

O homem foi preso.

Homem é agredido e preso após tocar nas partes íntimas de mulheres na rua (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã exibiu o caso de um homem preso após importunar sexualmente uma jovem de 19 anos, em Cidade Satélite Santa Bárbara (SP). O suspeito aproveitou as ruas vazias, para passar de bicicleta e tocar nas partes íntimas da vítima. Ao menos duas mulheres foram importunadas pelo criminoso; entenda o caso.

“Ele ficou me seguindo por, mais ou menos, uns três ou quatro minutos, porque foi o tempo que eu levo para subir a rua. Ele não falou nada, na hora eu dei um grito, ele começou a dar risada, assustou com meu grito e subiu rindo e pedalando mais rápido”, relembra a vítima.

A vítima gritou pedindo socorro aos vizinhos, que rapidamente foram atrás do criminoso. Ao encontrar o suspeito, agrediram e seguraram o homem até a chegada da polícia.

“Eu estou com medo de sair de casa, de pegar o ônibus para vir trabalhar, estou com medo de sair no meu horário de almoço, porque eu fico com medo dessa situação” desabafa a jovem.

Publicidade

Essa não teria sido a primeira ação do assediador. Em outra situação, o homem teria feito o mesmo com outra mulher. “Ele espera a movimentação dos carros passarem, e ele continua seguindo ela [outra vítima] de bicicleta, também, da mesma forma que me abordou”.

O caso foi publicado nas redes sociais pela vítima, e familiares do assediador o defenderam alegando que a repercussão do caso foi um exagero.

Publicidade

“Me machucou muito porque nunca que eu ia falar para prejudicar uma pessoa, contar uma coisa que não aconteceu. Então, não foi dessa forma que eles estão achando que foi [para prejudicar ele], de forma alguma. Eu fui uma vítima dele”.

As mulheres do Cidade Satélite Santa Bárbara não se sentem mais seguras depois do ocorrido. “É uma sensação de impotência, porque nós como mulheres, estamos fragilizadas, né?” diz a moradora Kevelyn Fernanda.

Publicidade

A vítima agora convive com o medo do homem ser solto e voltar a importunar sexualmente outras mulheres. “Eu gostaria que ele ficasse preso, para ele pagar perante à justiça pelo que ele fez, para me sentir um pouco segura para sair de casa. Porque eu não consigo sair de casa”.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão foi convertida em preventiva e o homem continua detido.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.