‘Eu tenho direito de chorar pelo meu filho’, apela pai de policial desaparecido no litoral de SP Luca foi visto pela última vez após sair de uma adega na companhia de amigos no Guarujá (SP)

RESUMINDO A NOTÍCIA Policial desaparece após sair de uma adega no Guarujá (SP);

Luca aproveitava a folga na companhia de um amigo;

Polícia descarta a possibilidade de encontrar o rapaz vivo;

Oito suspeito foram presos.

Luca Romano Angerami, policial desaparecido em Guarujá (SP) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe mais informações sobre o caso do policial Luca Romano Angerami, que desapareceu em Guarujá (SP). O pai do militar postou um vídeo nas redes socais pedindo que o criminosos entreguem o corpo do rapaz.

Luca desapareceu após deixar uma adega, onde estava na companhia de um amigo aproveitando a folga, no litoral de são Paulo. O veículo do policial foi encontrado às margens da rodovia Domênico Rangoni, no litoral paulista.

A polícia descartou a possibilidade de encontrar Luca com vida, quando cães farejadores que estavam na comunidade identificaram pela última vez o cheiro da vítima.

Em um vídeo nas redes sociais, o pai do policial Luca apela para entregarem o corpo do rapaz, para poder realizar o velório e se despedir com dignidade da vítima “Por favor, eu tenho direito de chorar [pelo] meu filho”.

Um dos criminosos, conhecido como ‘Cebola’, esteve com a equipe de investigação no local onde o corpo do policial estaria enterrado, mas nada foi encontrado. “Ele alegou que não subiu o escadão, que foi justamente no local onde o policial teria sido morto”, diz Fabiano Barbeiro, delegado do caso.

Outro criminoso que também foi preso, identificado como ‘BH’, levou a polícia ao alto do morro para uma nova busca, mas afirmou não saber o local exato [do corpo].

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante as busca pelo corpo do policial, seis corpos de pessoas ainda não identificadas foram encontradas em cemitérios clandestinos na comunidade, além de oito suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Luca foram presos.

Assista ao vídeo:

