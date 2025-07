Entrevistas exclusivas no Doc Investigação revelam novos detalhes do Caso Henry Borel Programa da RECORD apresenta depoimentos inéditos de Monique Medeiros e Dr. Jairinho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h29 ) twitter

Thaís Furlan fala sobre caso Henry Borel e volta do Doc Investigação

A nova temporada do programa Doc Investigação estreia na próxima segunda-feira, às 22h45, na RECORD, com um episódio dedicado ao caso do menino Henry Borel, morto no Rio de Janeiro.

O episódio conta com entrevistas exclusivas realizadas na prisão de Bangu com Monique Medeiros e o ex-vereador Dr. Jairinho, ambos acusados pelo crime.

Os dois, que se declaram inocentes, falam publicamente pela primeira vez desde que foram detidos. A jornalista Thais Furlan liderou a produção do episódio, que levou mais de um ano para ser concluído, destacando a revelação de um novo depoimento de Monique.

Para conseguir as entrevistas, Thais manteve contato com Monique por cartas para estabelecer confiança e obter informações que serão exibidas no documentário.

‌



A produção promete trazer uma visão equilibrada e justa, permitindo que os acusados compartilhem suas versões dos fatos sem cortes ou edições nas perguntas realizadas.

Assista ao vídeo - Thaís Furlan fala sobre caso Henry Borel e volta do Doc Investigação

