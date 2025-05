Esquema de falsificação de bebidas é desmantelado em São Paulo Polícia prende suspeito em operação contra bebidas adulteradas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h30 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h30 ) twitter

Polícia descobre uma depósito de uísque falso no interior de São Paulo

A polícia desvendou um esquema de falsificação no interior de São Paulo, onde bebidas alcoólicas eram adulteradas. O estabelecimento armazenava uísque em galões de plástico e realizava o envase com rótulos falsos.

Destinadas principalmente a bares e casas noturnas, essas bebidas eram distribuídas na região metropolitana de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Durante a operação policial, um homem foi preso, e as investigações continuam para identificar outros membros do grupo criminoso.

