Evento de prefeitura com gogo boy vira caso de polícia no Maranhão Investigação apura presença de menores e uso de verba pública em Coelho Neto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento de prefeitura com gogo boy vira caso de polícia no Maranhão

Uma celebração do mês da mulher em Coelho Neto, no Maranhão, está sob investigação após um evento com gogo boy simular cenas de sexo.

A festa foi organizada pela prefeitura e vídeos divulgados mostram um dançarino vestido de bombeiro interagindo com mulheres e recebendo dinheiro na cueca.

As autoridades buscam esclarecer se havia menores presentes e se houve uso indevido de recursos públicos. Tanto a polícia quanto o Ministério Público estão envolvidos na investigação.

Assista em vídeo - Evento de prefeitura com gogo boy vira caso de polícia no Maranhão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!