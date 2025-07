Ex-jogador espanca namorada em elevador e é preso por tentativa de feminicídio Agressão brutal deixa vítima gravemente ferida; ciúmes teria motivado o crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h32 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h32 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Igor Cabral, ex-jogador de basquete, foi preso por tentativa de feminicídio após agredir a namorada.

A agressão ocorreu dentro de um elevador e foi registrada por câmeras de segurança.

A vítima, de 35 anos, sofreu mais de 60 socos e está em estado grave, necessitando de cirurgias.

A polícia foi acionada por moradores ao verem a mulher ferida; Igor enfrenta prisão preventiva e investigações.

Ex-jogador de basquete é preso por espancar namorada com mais de 60 socos

Igor Cabral, ex-jogador de basquete, foi preso por tentativa de feminicídio após agredir sua namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador. A agressão foi capturada pelas câmeras de segurança e deixou a mulher, de 35 anos, em estado grave, necessitando de várias cirurgias reparadoras.

O ataque ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. Igor utilizou uma barra de ferro no elevador para se apoiar enquanto desferia os golpes. Moradores chamaram a polícia ao verem a vítima ferida saindo do elevador, resultando na prisão em flagrante do agressor.

A vítima relatou um histórico de violência psicológica no relacionamento de dois anos com Igor. Ele permanece detido sob prisão preventiva enquanto as investigações prosseguem, com base na Lei Maria da Penha.

Assista ao vídeo - Ex-jogador de basquete é preso por espancar namorada com mais de 60 socos

