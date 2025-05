Ex-namorada é presa por planejar emboscada para matar homem de 33 anos e ficar com a herança Corpo foi encontrado carbonizado após desaparecimento de quase um mês Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h28 ) twitter

Ex-namorada é presa suspeita de planejar armadilha que acabou na morte de homem de 33 anos em SP

O corpo de Bruno Monteiro, de 33 anos, foi descoberto em uma área de mata em Ibiúna, São Paulo, após estar desaparecido por quase um mês.

A investigação policial revelou que ele foi vítima de um assassinato planejado por sua ex-namorada Nete Rodrigues Simões e dois cúmplices, Wagner Augusto Alves da Silva e David Jorge. O crime foi motivado por uma herança milionária.

Bruno desapareceu após sair para negociar a venda de um carro importado. O encontro era uma armadilha organizada pelos três acusados. Durante o encontro, Bruno foi amarrado e posteriormente seu corpo foi encontrado carbonizado junto com o carro.

Nete e seus comparsas confessaram o crime. As provas coletadas pela polícia confirmam suas declarações. O corpo de Bruno será identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) através de exames de DNA ou arcada dentária. As investigações continuam para determinar se outras pessoas estiveram envolvidas no crime.

Assista em vídeo - Ex-namorada é presa suspeita de planejar armadilha que acabou na morte de homem de 33 anos em SP

