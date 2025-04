Falsas assistentes sociais aplicam golpes em idosos em São Paulo Mulheres usavam biometria para abrir contas bancárias em nome das vítimas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 12h35 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h35 ) twitter

Falsas assistentes sociais que aplicavam golpes em idosos são presas em São Paulo

Duas mulheres foram presas em São Paulo por se passarem por assistentes sociais e enganarem idosos. Elas visitavam as vítimas, coletavam dados pessoais, assinaturas e biometria facial, usando essas informações para abrir contas bancárias e realizar transações financeiras.

As suspeitas escolhiam idosos com procedimentos médicos agendados, alegando que iriam agilizar os atendimentos. Durante as visitas, obtinham assinaturas e outras informações sensíveis. A polícia encontrou celulares, cartões de crédito e joias com as golpistas, que foram presas ao tentarem abordar uma nova vítima.

Nayara, uma das detidas, já havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime em Piraçununga. A polícia está investigando para identificar outros possíveis envolvidos na quadrilha. As autoridades pedem que qualquer pessoa que reconheça as suspeitas entre em contato com a delegacia mais próxima.

Assista em vídeo - Falsas assistentes sociais que aplicavam golpes em idosos são presas em São Paulo

