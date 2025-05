Família ainda tenta entender morte de jovem de 14 anos em escola de Uberaba (SP) Tia de Melissa Campos diz que autores do crime deram risada no momento assassinato Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 11h51 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h51 ) twitter

Família de menina morta por inveja em escola diz que colegas não mostraram arrependimento

Melissa Campos, uma adolescente de 14 anos, foi morta dentro de sua sala de aula por dois colegas que alegaram ser incomodados por sua felicidade. O crime ocorreu durante uma manhã de aula e foi planejado com antecedência, segundo as investigações. A família, no entanto, acredita que possam existir outras razões por trás do ataque.

O acontecimento abalou a comunidade e a família de Melissa decidiu falar sobre o caso, buscando justiça para a adolescente. A tia da vítima expressou dúvidas sobre as motivações dos agressores, sugerindo que algo além da felicidade de Melissa poderia ter desencadeado a violência.

No dia do crime, um dos adolescentes atacou Melissa com uma faca, entregando-lhe um bilhete momentos antes. O outro agressor não interferiu durante o ato. Após o ocorrido, nenhum dos jovens demonstrou arrependimento.

