Família busca adolescente desaparecida após discussão em São Bernardo Sofia Félix, de 15 anos, foi vista pela última vez saindo de casa; comunidade se mobiliza Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h31 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Sofia Félix, de 15 anos, desapareceu em São Bernardo do Campo após discutir com a mãe.

Foi vista por câmeras de segurança deixando a casa à madrugada, com um carro suspeito na proximidade.

A família encontrou mensagens de despedida deixadas por Sofia, incluindo uma frase intrigante.

A comunidade e a polícia estão mobilizadas para localizar a adolescente e investigar o caso.

Adolescente de 15 anos foge de casa após brigar com a mãe

Sofia Félix, de 15 anos, está desaparecida desde a madrugada de quinta-feira em São Bernardo do Campo. Após uma discussão com a mãe sobre conversas impróprias no celular da jovem, Sofia foi vista por câmeras de segurança deixando a residência por volta das duas da manhã. Um carro suspeito foi registrado circulando pelo bairro e parou em frente à casa para aparentemente fotografar Sofia.

A família notou seu desaparecimento apenas na manhã seguinte e encontrou mensagens de despedida deixadas por ela, incluindo um quadro com a frase “O corte que sempre sangra”. Familiares e amigos estão ativamente procurando Sofia, distribuindo cartazes e pedindo ajuda à população.

A polícia está investigando o caso e busca novas imagens de câmeras de segurança para identificar o destino de Sofia e a placa do carro suspeito. A comunidade local em São Bernardo e cidades vizinhas como Santo André, Diadema e Heliópolis estão mobilizadas para ajudar nas buscas pela adolescente.

Assista ao vídeo - Adolescente de 15 anos foge de casa após brigar com a mãe

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!