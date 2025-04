Família de Vitória critica trabalho da polícia em reconstituição Parentes da jovem acreditam que Maicol Santos teve ajuda de outra pessoa para cometer crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 13h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h39 ) twitter

Família de Vitória critica reconstituição e diz que indicou possível coautor do crime à polícia

A reconstituição do crime de Vitória Regina de Sousa, realizada em Cajamar, gerou críticas pela ausência de análise em locais cruciais. A família e a defesa contestaram a exclusão de Maicol Santos, suspeito principal, e a falta de investigação no cativeiro indicado.

Laudos periciais confirmaram a presença do DNA de Vitória no carro de Maicol e no cativeiro. A família acredita que ele não agiu sozinho e informou à polícia sobre um possível cúmplice. As investigações continuam com previsão de conclusão até 5 de maio.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a reconstituição visa esclarecer a dinâmica dos fatos, mas não explicou a omissão dos locais importantes. A família aguarda respostas sobre outras possíveis participações no crime.

Assista em vídeo - Família de Vitória critica reconstituição e diz que indicou possível coautor do crime à polícia

