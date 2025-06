Família denuncia agressões em balada no Tatuapé Conflito por ciúmes resulta em violência e investigação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h10 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h10 ) twitter

Família denuncia agressões dentro de balada na zona leste de São Paulo

Uma família afirma ter sido agredida dentro de uma balada no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O incidente teria começado por ciúmes entre frequentadores e evoluiu para agressões físicas graves, resultando em um homem baleado fora do local.

Relatos indicam que a suposta dona da casa noturna atacou fisicamente uma mulher do grupo familiar, estrangulando-a até quase desmaiar.

O sobrinho adolescente também foi agredido ao tentar intervir na briga. Durante o tumulto, a família foi cobrada em mais de mil reais pela casa noturna.

A Polícia Civil investiga o caso após receber vídeos como evidência e já está ouvindo as vítimas para esclarecer os eventos e responsabilizar os envolvidos. A casa noturna ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

