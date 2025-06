Família repatria corpo de Mirian Barbosa após feminicídio na Espanha Campanha arrecadou R$ 100 mil para trazer ela de volta ao Brasil Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h36 ) twitter

Família consegue trazer corpo de mulher ao Brasil após femicídio na Espanha

A família de Mirian Oliveira Barbosa conseguiu trazer seu corpo de volta ao Brasil após dois meses. O velório ocorreu no cemitério Parque das Cerejeiras, em São Paulo, reunindo parentes e amigos em um momento marcado pela emoção.

Mirian, de 36 anos, foi assassinada a facadas por seu ex-marido Antônio Marcos Nascimento na Espanha, dias após pedir o divórcio. Ela vivia sob constantes agressões e ameaças de deportação caso denunciasse o agressor. Antes de se mudarem para a Espanha, residiam em Cotia, São Paulo.

Nascimento foi preso durante uma operação policial no norte da Espanha e permanece detido enquanto as investigações continuam. A família organizou uma campanha online que arrecadou R$ 100 mil para viabilizar a repatriação do corpo de Mirian para um enterro digno no Brasil.

Apesar da prisão do suspeito, a dor da perda ainda persiste entre os familiares que pedem que o crime seja tratado como feminicídio e buscam a punição máxima para o culpado.

