Feira EBS 2025 em São Paulo impulsiona eventos corporativos Evento reúne profissionais para explorar oportunidades pós-pandemia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 12h49 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h49 )

Feira em São Paulo destaca força dos eventos corporativos no país

A Feira EBS 2025, realizada em São Paulo nos dias 4 e 5 de junho, reuniu profissionais do setor de eventos corporativos para explorar novas oportunidades de negócios. Representantes de hotéis, centros de convenções e fornecedores participaram do evento, que promoveu rodadas de negócios e palestras sobre novas tecnologias.

Destinos turísticos como Campos do Jordão e Ilhabela destacaram seus investimentos em infraestrutura para atrair eventos corporativos. Campos do Jordão aposta em estrutura e conforto para receber congressos e feiras, enquanto Ilhabela busca diversificar suas atrações além das praias.

Participantes como Cássia, gerente de marketing, expressaram otimismo com a retomada do setor após a pandemia, ressaltando o interesse crescente por novidades. A feira reforçou a importância do Brasil como um local estratégico para eventos na América Latina, conectando pessoas, empresas e ideias para fortalecer o mercado.

