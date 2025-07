Festa julina do Corinthians registra vandalismo em veículos Segurança será reforçada após ocorrências de furto no Parque São Jorge Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carros são vandalizados e furtados perto da sede do Corinthians durante festa julina

Durante a festa julina no Parque São Jorge, sede do Corinthians, três veículos foram alvo de vandalismo e furto. Carros estacionados nas proximidades tiveram vidros quebrados e itens como rodas e estepes furtados. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.

Um dos veículos, de cor azul, teve duas rodas levadas, enquanto outro, prata, teve o estepe furtado. As ocorrências foram registradas pela polícia, que realizou buscas na região sem sucesso na identificação dos responsáveis. Em resposta aos incidentes, o clube anunciou que reforçará a segurança nas próximas festas para prevenir novos casos. As festividades continuam nos próximos finais de semana com vigilância intensificada para proteger veículos e visitantes.

Assista ao vídeo - Carros são vandalizados e furtados perto da sede do Corinthians durante festa julina

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!