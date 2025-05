Festas universitárias causam transtornos no bairro Boqueirão, em Santos Moradores enfrentam música alta, brigas e lixo acumulado nas ruas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 10h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h36 ) twitter

Universitários fecham ruas e tiram sono de moradores em Santos (SP)

No bairro Boqueirão, em Santos (SP), festas organizadas por universitários têm gerado transtornos frequentes aos moradores. Estas festas ocorrem de quarta a sábado, após as aulas, e são marcadas por música alta, brigas e lixo acumulado nas vias públicas.

Regina, uma moradora local, desabafa sobre a situação: “Não é de hoje que enfrentamos noites sem dormir devido ao barulho intenso.”

As festas se concentram no cruzamento das ruas Oswaldo Cruz e Lobo Vianna, onde o tráfego é frequentemente interrompido. Mesmo com a intervenção policial — que já usou spray de pimenta em algumas ocasiões — dispersar a multidão é um desafio constante.

A comunidade local expressa a necessidade de respeito aos horários noturnos e levanta preocupações sobre a comercialização de bebidas alcoólicas para menores.

‌



Apesar das tentativas de contato com a prefeitura de Santos para buscar soluções efetivas para o problema, até o momento não houve retorno.

Assista em vídeo - Universitários fecham ruas e tiram sono de moradores em Santos (SP)

