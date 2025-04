Figurinista é encontrado morto em apartamento na zona sul de São Paulo Polícia investiga circunstâncias após vizinhos relatarem odor forte Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 13h44 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h44 ) twitter

Figurinista é encontrado morto dentro de casa na zona sul de São Paulo

Um figurinista de cerca de 40 anos foi encontrado morto em seu apartamento na zona sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Vizinhos acionaram a polícia após notarem um forte odor vindo do local. A Polícia Militar encontrou o corpo, já sem vida há alguns dias, e chamou a Polícia Civil para investigar.

A investigação foca em possíveis sinais de arrombamento no apartamento, que possui duas entradas: a porta principal do prédio, controlada eletronicamente, e a porta do apartamento. O homem morava sozinho e não havia ninguém no local quando o corpo foi descoberto.

Os investigadores estão analisando imagens de câmeras de segurança para determinar os últimos passos do figurinista e verificar se ele recebeu visitas recentemente. O caso está sendo tratado como uma morte misteriosa pela polícia.

