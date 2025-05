Filha de Cupertino emociona júri ao descrever assassinato de Rafael Miguel Isabela Tibcherani depõe sobre o crime ocorrido em 2019 Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h38 ) twitter

Filha de Paulo Cupertino se emociona ao descrever assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais em junho de 2019, prossegue no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

No primeiro dia de audiência, a filha do acusado, Isabela Tibcherani, prestou um depoimento emocionado sem a presença do pai. Cupertino enfrenta acusações pelo assassinato do namorado da filha e dos pais dele.

A sessão inicial contou com a formação do júri composto por quatro homens e três mulheres. Isabela relembrou os eventos do dia do crime durante seu depoimento das 11h30 às 13h30. Além de Cupertino, outros dois réus, Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado, são julgados por auxiliarem na fuga do acusado.

Após os depoimentos das testemunhas, os advogados conversaram com os réus antes dos interrogatórios. Paulo Cupertino foi interrogado por duas horas antes da suspensão dos trabalhos do júri. As atividades serão retomadas no segundo dia às 10h da manhã para a fase de debates.

Filha de Paulo Cupertino se emociona ao descrever assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele

