Frio intenso desafia moradores de São Paulo e Rio Grande do Sul Termômetros registram baixas temperaturas em ambas as regiões, exigindo cuidados extras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h17 )

São Paulo e Rio Grande do Sul têm mais uma madrugada de frio intenso

São Paulo enfrentou mais uma madrugada gelada com termômetros marcando 9ºC, enquanto a sensação térmica era ainda mais baixa. A máxima prevista para o dia não ultrapassa os 17ºC. No Rio Grande do Sul, o frio foi ainda mais rigoroso, com mínimas chegando a -2ºC em algumas regiões.

Na capital paulista, a temperatura pela manhã na Avenida Paulista foi de 12ºC. A Defesa Civil emitiu alertas para que a população se prepare para os próximos dias frios. Em Porto Alegre, além das temperaturas negativas, há previsão de temporais no final de semana, com ventos de até 90 km/h.

As autoridades recomendam que a população se mantenha aquecida e tome precauções para enfrentar o clima gelado, especialmente idosos. No domingo, apesar de uma leve elevação nas temperaturas, a chuva deve continuar, mantendo o clima desconfortável.

