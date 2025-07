Frio intenso e neve surpreendem moradores do Sul do Brasil Defesa Civil emite alerta para frio extremo e risco de enchentes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h43 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h43 ) twitter

Cidades do Sul registram neve e têm risco de inundação com chuvas

Cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul registraram temperaturas extremamente baixas, com neve durante a madrugada desta terça-feira.

Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 5ºC, com sensação térmica de -1 ºC, enquanto algumas localidades atingiram até -6 ºC.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta devido ao frio intenso e à elevação dos rios provocada pelas chuvas recentes, especialmente na Serra Gaúcha. Em Gramado e Canela, turistas esperam que temperaturas ainda mais baixas tragam mais neve nos próximos dias.

A capital gaúcha já havia enfrentado temperaturas de até -3 ºC na semana anterior, mas hoje é considerado o dia mais frio do ano. Os ventos cortantes à beira do Guaíba intensificam ainda mais essa sensação.

