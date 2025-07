Gangue do Chocolate é detida após roubos na zona sul de São Paulo Dois homens e uma adolescente usavam chocolates para cometer assaltos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h25 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Gangue do Chocolate foi presa na zona sul de São Paulo.

Dois homens e uma adolescente usavam chocolates como disfarce para assaltos.

Detenção ocorreu após vítimas denunciarem os criminosos à polícia.

Os suspeitos tinham antecedentes criminais e foram identificados pelo 16º Distrito da Polícia Civil.

Gangue do Chocolate é detida após roubos na zona sul de São Paulo

Na zona sul de São Paulo, dois homens e uma adolescente foram detidos após realizar roubos utilizando chocolates como disfarce para se aproximar das vítimas. A prisão ocorreu depois que dois adolescentes relataram à polícia terem sido assaltados pela quadrilha.

Durante a abordagem policial, foram apreendidos um celular, uma carteira e diversas caixas de chocolate usadas nos crimes. Conhecidos como Gangue do Chocolate, os suspeitos abordavam as vítimas oferecendo chocolates e, em seguida, anunciavam o assalto com ameaças de morte.

A quadrilha atuava principalmente na região do Ipiranga. Um dos detidos já possuía antecedentes criminais por roubo. O caso está sendo investigado pelo 16º Distrito da Polícia Civil.

