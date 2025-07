Gangue do Quebra-Vidro ataca novamente na Marginal Tietê Criminosos usam táticas para facilitar roubos em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h10 ) twitter

Gangue do Quebra-Vidro ataca carros na Marginal Tietê, em São Paulo

A Marginal Tietê, em São Paulo, foi alvo de novos ataques pela Gangue do Quebra-Vidro. Este grupo criminoso atua em trechos de trânsito lento, jogando madeira na pista para forçar os veículos a reduzirem a velocidade e atacar motoristas parados.

Um incidente ocorreu próximo à Casa Verde, onde uma viatura da Polícia Militar Rodoviária avistou os criminosos tentando escapar pela margem do rio.

Após perseguição de cerca de um quilômetro, seis suspeitos foram detidos, incluindo um adulto e cinco adolescentes.

Com eles foram encontrados celulares e outros pertences roubados. O episódio reforça a sensação de insegurança entre os motoristas que trafegam por essa via movimentada da América do Sul.

