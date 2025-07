Polícia encerra baile funk disfarçado de festa junina na zona leste de São Paulo

A polícia foi acionada e encerrou um baile funk disfarçado de festa junina durante o último final de semana na zona leste de São Paulo. Decoração com as tradicionais bandeirinhas era só uma maneira de tentar enganar a fiscalização. Na de “arraiá”, o que havia ali era um pancadão.



