Golpistas usam foto de menina que morreu de câncer e arrecadam R$ 60 mil em vaquinha Casal arrecadou R$ 60 mil com campanha fraudulenta usando foto de Yara Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Golpistas usam foto de menina que morreu de câncer e arrecadam R$ 60 mil em vaquinha

A polícia prendeu um casal suspeito de criar campanhas fraudulentas na internet usando a imagem de Yara, uma menina que faleceu após enfrentar um neuroblastoma. As campanhas arrecadaram cerca de R$ 60 mil sem o conhecimento da família.

A mãe de Yara denunciou o golpe às autoridades, que conduziram investigações em Brasília. Nas publicações, os criminosos usaram a foto da menina com o nome falso de “Helena” para enganar as pessoas. A polícia acredita que o esquema era liderado pela mulher do casal, que se passava por cuidadora de idosos.

Além disso, uma terceira pessoa está sob investigação por supostamente fornecer a conta bancária para receber as doações. Até agora, não foi possível determinar o valor total obtido pelos criminosos com a fraude.

Assista ao vídeo - Golpistas usam foto de menina que morreu de câncer e arrecadam R$ 60 mil em vaquinha

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!