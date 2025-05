Gripe aviária pode reduzir preço dos ovos no Brasil Feira de Pinheiros apresenta variação de preços em meio a preocupações sanitárias Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h37 ) twitter

Casos de gripe aviária podem fazer preço do ovo diminuir

Os casos recentes de gripe aviária no Rio Grande do Sul podem influenciar o preço dos ovos no Brasil. Em uma feira em São Paulo, ovos comuns custam entre R$12 e R$16 por dúzia. O ovo caipira é mais caro devido ao método de criação das galinhas.

Frequentadores da feira de Benedito Calixto, em Pinheiros, observam as regulamentações do Ministério da Agricultura para garantir a segurança do produto. A procura é alta, especialmente entre frequentadores de academias, mas a pechincha não é comum devido aos preços já elevados.

Ovos de codorna também são populares na feira, com preços variando entre R$10 e R$20. A feira oferece variedade e economia, destacando a importância da pesquisa antes da compra.

