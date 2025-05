Guarda civil acusa hospital de negligência após amputação Família de Reinaldo do Nascimento denuncia atrasos em exames e falta de especialistas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h57 ) twitter

Guarda civil tem perna amputada e acusa hospital de São Paulo de negligência

Reinaldo do Nascimento, guarda civil metropolitano de São Paulo, teve sua perna esquerda amputada após complicações durante internação em um hospital particular. A família acusa o hospital de negligência devido à demora na realização de exames cruciais e à falta de médicos especializados disponíveis para seu atendimento.

Inicialmente internado com trombose e dores intensas, Reinaldo recebeu apenas morfina para alívio. Os exames necessários foram realizados somente após reclamações feitas à ouvidoria do hospital, dois dias após a internação. Com a ausência de um médico vascular para realizar procedimentos urgentes, sua esposa decidiu transferi-lo com auxílio de colegas para o Hospital do Servidor Público Municipal.

No novo hospital, Reinaldo passou por várias cirurgias e enfrentou complicações sérias, incluindo paradas cardíacas. A amputação foi inevitável. A família agora considera ações legais contra o hospital por negligência médica. Em resposta, o hospital afirma que seguiu protocolos baseados em evidências médicas e não pode fornecer mais detalhes por questões éticas. O convênio médico alega ter dado suporte adequado e atribui falhas ao hospital.

Reinaldo busca justiça pela transformação drástica em sua vida após mais de três décadas dedicadas à Guarda Civil Metropolitana.

