Helicóptero Águia resgata policial ferido na Vila Brasilândia

Helicóptero Águia faz resgate de policial ferido na Vila Brasilândia

Um policial sofreu um acidente na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, e foi resgatado em estado grave. Após ser estabilizado no local, ele foi transportado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas. A equipe médica estava preparada para receber a vítima no centro especializado em traumatologia. O incidente ocorreu em um campo de futebol próximo ao local do acidente, facilitando a logística do transporte aéreo.

