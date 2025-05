Helicóptero da RECORD flagra residência coberta de lixo em São Paulo Moradores temem riscos à saúde no bairro da Penha Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h30 ) twitter

Acumulador? Helicóptero da RECORD flagra lixo até no telhado de casa em São Paulo

O helicóptero da RECORD flagrou uma residência tomada por lixo, inclusive no telhado, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. A denúncia partiu dos moradores próximos, que manifestaram apreensão quanto à possibilidade de surgimento de doenças no entorno.

O flagrante mostrou uma quantidade impressionante de detritos acumulados ao redor do imóvel. A cena levantou preocupações de saúde pública, com a vigilância sanitária sendo acionada para avaliar a situação.

Dentro do perímetro afetado, uma pessoa foi vista entre os detritos. O trabalho da prefeitura, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, buscará entender a gravidade e as soluções possíveis para o caso.

A presença de uma pessoa na casa levantou dúvidas sobre as condições de moradia e cuidados pessoais, enquanto os vizinhos aguardam providências urgentes das autoridades competentes.

Com as imagens impactantes divulgadas ao vivo, a expectativa é de que medidas sejam tomadas para evitar consequências à saúde pública e amenizar o desconforto da vizinhança. A reportagem da RECORD planeja continuar acompanhando os desdobramentos dessa história para atualizar o público sobre a ação das autoridades.

