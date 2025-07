Homem com tumor cerebral luta por cirurgia de emergência Transferência para Hospital das Clínicas traz esperança à família Monteiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h23 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Antônio Monteiro Lima Neto, de 37 anos, precisa de cirurgia urgente para remover um tumor cerebral.

A burocracia do sistema de saúde tem dificultado o acesso ao tratamento necessário.

Após uma reportagem da RECORD, Antônio foi transferido para o Hospital das Clínicas.

A transferência trouxe esperança à família Monteiro Lima enquanto aguardam a cirurgia.

Homem com tumor cerebral luta por cirurgia de emergência

Antônio Monteiro Lima Neto, de 37 anos, enfrenta a necessidade urgente de uma cirurgia para remover um tumor cerebral em uma área delicada. Desde o início do ano, ele sofre com dores de cabeça intensas. Apesar das tentativas da família para garantir o tratamento necessário, a burocracia do sistema de saúde tem sido um obstáculo significativo.

A esposa de Antônio percebeu mudanças em seu comportamento, como esquecimento e desorganização, levando à busca por assistência médica. Diante das dificuldades financeiras e emocionais, o pai considerou vender a casa para pagar pela cirurgia em um hospital particular.

Após uma reportagem da RECORD, houve um avanço significativo no caso. Antônio foi transferido para o Hospital das Clínicas, um dos principais centros médicos da América Latina. Esta mudança trouxe renovada esperança à família Monteiro Lima enquanto aguardam ansiosamente pela cirurgia que pode salvar sua vida.

