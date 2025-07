Homem morre e criança é baleada após briga de trânsito em Mauá, Grande SP

Em Mauá, na região metropolitana de São Paulo , uma discussão de trânsito levou a um trágico desfecho. Um motociclista, após ser fechado por um carro, atirou contra o motorista, que perdeu o controle, bateu em uma mureta e morreu. Uma criança de 12 anos, que estava no banco de trás do veículo, também foi baleada e está hospitalizada, mas sem risco de morte. A ocorrência está sendo investigada.



