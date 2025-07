Homem de 28 anos é preso por furtar pai para apostar em jogos online Idoso denuncia filho após perda de R$ 15 mil em apostas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h27 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h27 ) twitter

Homem é preso após furtar R$ 15 mil do pai para apostar no 'tigrinho'

Um homem de 28 anos foi preso em Rio Verde, Goiás, após furtar R$ 15 mil do pai, de 68 anos, para apostar em jogos online. O pai havia emprestado mil reais ao filho, mas denunciou o caso à polícia quando percebeu a transferência não autorizada do restante do saldo bancário.

Capturado pela Polícia Civil no local de trabalho, o filho confessou ter usado o montante em apostas virtuais. Sem antecedentes criminais, ele aguarda audiência de custódia em uma unidade de prisão provisória.

O caso destaca preocupações sobre o vício em jogos online no Brasil, afetando diversas famílias como essa em Goiás.

Assista ao vídeo - Homem é preso após furtar R$ 15 mil do pai para apostar no ‘tigrinho’

