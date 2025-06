Homem desce de carro, furta cachorra e foge na zona leste de SP Tutora Adriana Santos busca informações para encontrar Lola Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 13h03 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h03 ) twitter

Homem furta cachorra e foge na zona leste de São Paulo

Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem furtando uma cachorra chamada Lola no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A tutora do animal, Adriana Santos, registrou um boletim de ocorrência e está em busca de informações para localizar o suspeito e recuperar sua cachorrinha.

O incidente ocorreu quando o homem avistou Lola na calçada em frente à residência de Adriana. Ele estacionou seu carro preto, desceu e tentou atrair a cachorra estalando os dedos. Apesar de Lola ter retornado para dentro da casa inicialmente, o homem persistiu até conseguir pegá-la através da grade.

Lola tem cinco anos e vivia com outra cadelinha chamada Pompom e uma gatinha chamada Lua. No dia do furto, ela estava brincando na calçada com a gatinha quando foi levada. Testemunhas relataram que o homem fez uma videochamada ou gravou um vídeo exibindo a cachorra antes de fugir.

‌



Adriana obteve as imagens das câmeras dos vizinhos e levou à delegacia na esperança de encontrar Lola. Ela pede que qualquer pessoa com informações entre em contato para ajudar a trazer a cachorra de volta para casa.

Assista ao vídeo - Homem furta cachorra e foge na zona leste de São Paulo

